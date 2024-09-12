"Подать в отставку" вместе с уходящим генсеком. Громкий заголовок китайского издания Global Times. НАТО должна закрыться следом за отставкой Столтенберга.



Как отмечают журналисты, у альянса устаревший менталитет времен холодной войны, ошибочная практика пропаганды военной силы и стремления к "абсолютной безопасности", опасное поведение, разрушающее Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.



НАТО за 75 лет "доказала, что не сделала ни Европу, ни мир более безопасными". Сам факт существования альянса и его постоянное расширение стали "первопричиной дилемм в сфере безопасности". Как заявляет издание, "длительный мир" достигнут как раз в местах с меньшим вмешательством военного блока.