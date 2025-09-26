3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
"Клуб редакторов": почему юбилейная сессия ООН превратилась в череду фейлов и скандалов?
Безграничный польский стыд. Что скрывается за закрытием границы? И почему юбилейная сессия ООН превратилась в череду фейлов и скандалов? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.
Как прошло "Интервидение"? Почему Запад работает на угле? И в чем кроются атомные перспективы Беларуси и России? Технологии, которые улучшают и спасают жизни.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:
"Самое главное - медицина. Когда мы подписывали соглашение о сотрудничестве, в первую очередь мы говорили о медицине. Атомная история - большой прорыв в этой сфере, она помогает делать такие вещи и обследования, о которых мы можем только думать и мечтать. Это не только сохранит жизни, но и предотвратит развитие многих опасных заболеваний".
Как тихая Санду развернула репрессии в Молдове? И почему у народа остался последний шанс на государственность?
Перспективный континент - в чем заключаются интересы Беларуси в Африке. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 26 сентября сразу после программы "Панорама".