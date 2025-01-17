Колонны машин с белорусскими флагами заполнили улицы Белграда

Участники сербского консервативного движения "Наши" решили поддержать одного из кандидатов в Президенты Беларуси Александра Лукашенко и устроили автопробег.

Финишной точкой пробега стал мемориальный комплекс "Освободителям Белграда".

Напомним, что Лукашенко был одним из немногих политиков, которые прилетели в Белград 14 апреля 1999 года во время массированных бомбардировок города силами НАТО.