Колонны машин с белорусскими флагами заполнили улицы Белграда

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Участники сербского консервативного движения "Наши" решили поддержать одного из кандидатов в Президенты Беларуси Александра Лукашенко и устроили автопробег.
Финишной точкой пробега стал мемориальный комплекс "Освободителям Белграда".
Напомним, что Лукашенко был одним из немногих политиков, которые прилетели в Белград 14 апреля 1999 года во время массированных бомбардировок города силами НАТО.
Местные блогеры пишут об этом автопробеге так: "Замечательная картина из Белграда", "По центру города шествует колонна машин с флагами Сербии и Беларуси!"