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Команда Нетаньяху пытается договориться с администрацией Путина о телефонных переговорах

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Фото: сайт Кремля

Как сообщает Russia Today, команда Нетаньяху пытается договориться с Администрацией Путина о телефонных переговорах, чтобы попросить Россию повлиять на Иран и предотвратить возможный ракетный удар по Израилю, утверждает портал Ynet.

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