"Коммунарка", молочка, мясо - как Беларусь завоевывает рынок китайской провинции Сычуань

Сотрудничество Беларуси с одной из богатейших китайских провинций Сычуань охватывает широкий спектр направлений - от поставок продовольствия и медицинских обменов до технологического партнерства в машиностроении и фармацевтике. Провинция с населением около 90 млн человек обладает экономическим потенциалом, сравнимым с целыми странами. Подробности в "Актуальном интервью".

Как отметил генеральный консул Беларуси в г. Чунцин Дмитрий Емельянов, провинция Сычуань является ключевым экономическим центром Китая: "Провинция Сычуань - одна из крупнейших и богатейших провинций Китая. Входит в пятерку самых богатых провинций по ВВП, а также по ВВП на душу населения".

"Если мы сравним совокупное ВВП всех наших пяти провинций, за которые мы отвечаем в Центральном Китае, то оно превышает даже ВВП всей Индии. Это указывает на то, что действительно здесь сосредоточен очень мощный экономический потенциал", - подчеркнул Дмитрий Емельянов.

Отношения Беларуси с провинцией выстраиваются на нескольких уровнях, в том числе развиваются гуманитарные связи. Гомельская область и китайская провинция Сычуань заключили соглашение о побратимских связях.

Важным направлением стал обмен медицинским опытом. "Гомельская область наработала опыт борьбы с последствиями лучевой радиационной болезни. И этот опыт очень интересен в Китае. В провинции Сычуань находится одна из самых известных клиник в этой сфере", - отметил Дмитрий Емельянов.

Провинция, являющаяся житницей Китая, так как там хорошо развита переработка продуктов питания, активно импортирует продовольствие, что открывает возможности для белорусского экспорта. "Беларусь - одна из ведущих стран в нашем регионе, которая не только обеспечила свой суверенитет в плане продовольственной безопасности, но и является крупнейшим экспортным партнером по некоторым позициям. Мы сюда активно поставляем наши мясные продукты, мясо птицы, молочную продукцию, рапсовое масло и другие сельхозпродукты", - отметил генконсул.

Успешным примером стало продвижение белорусских товаров в рознице. "Чэнду примечательно стал первым городом в Китае, где на полках всех практически супермаркетов появилась продукция нашей шоколадной фабрики "Коммунарка", - подчеркнул Дмитрий Емельянов. - Также китайским партнерам понравилась наша молочная продукция. Мы здесь активно продаем сыры, а также наши белорусские творожки, что является сегментом так называемого здорового образа жизни".