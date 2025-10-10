3.69 BYN
Конгресс США принял рекордный военный бюджет на 2026 год
Автор:Редакция news.by
В США продолжается борьба республиканцев и демократов. Конгресс в седьмой раз провалил принятие закона о финансировании правительства.
Последствия шатдауна делаются с каждым часом все более опасными. Министр энергетики заявил, что в ближайшие дни должны закончиться деньги на содержание и переоснащение ядерного арсенала страны.
В неоплачиваемые отпуска ушли 900 тыс. чиновников. В стране не работают музеи, национальные парки, исследовательские институты.
Между тем, нельзя сказать, чтобы парламентарии бездельничали: они утвердили рекордный военный бюджет. В будущем году на нужды армии выделят 925 млрд долларов, из которых полмиллиарда достанутся Украине. Теперь военный бюджет должен подписать Трамп и вряд ли с этим возникнет задержка.