Конгресс США принял рекордный военный бюджет на 2026 год

В США продолжается борьба республиканцев и демократов. Конгресс в седьмой раз провалил принятие закона о финансировании правительства.

Последствия шатдауна делаются с каждым часом все более опасными. Министр энергетики заявил, что в ближайшие дни должны закончиться деньги на содержание и переоснащение ядерного арсенала страны.

В неоплачиваемые отпуска ушли 900 тыс. чиновников. В стране не работают музеи, национальные парки, исследовательские институты.