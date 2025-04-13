Конструктивно и взаимоуважительно. Переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились в Маскате

В Маскате завершились переговоры США с Ираном. Встреча делегаций продлилась около 2 с половиной часов.



Стороны обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с международным соглашением по ядерной программе Тегерана, из которого США вышли в 2018 году по инициативе Трампа.



Также обсудили смягчение наложенных на Иран санкций. Сами переговоры были непрямыми, однако МИД Ирана сообщил, что после их завершения спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи "кратко поговорили в присутствии министра иностранных дел Омана".



В официальном сообщении Тегерана говорится, что встреча прошла конструктивно и взаимоуважительно. В Вашингтоне выступили с похожим заявлением. 19 апреля пройдет новый раунд.