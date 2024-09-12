Корнилов: НАТО переходит к прямой войне с Россией

Запад в целом и каждая его страна в отдельности постоянно ратует за мир и переговоры, но как только переговоры начинаются, Запад их либо срывает, либо выхолащивает достигнутые договоренности. Желание заокеанских кураторов выдать Киеву разрешение на применение дальнобойных ракет для удара по России подтверждает этот тезис.



В этом уверен российский политолог Владимир Корнилов. По словам эксперта, подобная милитаризация Украины может рассматриваться как прямое вступление НАТО в состоянии войны с Россией и будет требовать отрезвляющих ответных решений со стороны Москвы.

Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня":

Дальнобойные ракеты - это не просто ракеты, не просто снаряды, которые будут использовать украинские операторы. Как сказал Владимир Путин в Петербурге, мы же все понимаем, абсолютно все понимаем, что применение данных ракет будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России. Эти ракеты западные, наведение ими происходит с помощью западных спутников, которых нет у Украины, и оперирование этими ракетами будут выдавать опять-таки натовцы, боевые подразделения, которые не в Украине находятся.

Политический обозреватель подчеркнул, что после применения натовцами этих ракет против Российской Федерации придется совершать демонстративные действия, которые, как бы чуть-чуть отрезвили страны НАТО.

"Особенно самые заядлые русофобские страны, вроде Британии, и дали понять, что мы стоим на грани действительно серьезной войны ядерного конфликта", - подытожил Корнилов.

Проект "Тренды" 18 сентября после "Панорамы"