Короля Великобритании Карла III госпитализировали из-за побочных эффектов лечения рака

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Король Великобритании Карл III в четверг был ненадолго госпитализирован для наблюдения, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Букингемский дворец.

Согласно сообщению, госпитализация связана с "временными побочными эффектами" лечения рака.

"Его величество уже вернулся в Кларенс-хаус", - добавили во дворце.

Запланированные с его участием в четверг и пятницу мероприятия были отменены по рекомендации врачей.

76-летний Карл III в этом году продолжает лечение от рака, при этом у него плотный график публичных мероприятий.