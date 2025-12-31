Кредит Украине на 90 млрд евро дорого обойдется гражданам Франции

Решение Евросоюза предоставить Украине финансирование в 90 млрд евро грозит Франции ухудшением ситуации с долговым бременем, пишет Le Figaro. Авторы считают, что в условиях и без того огромной задолженности подобные заимствования представляют собой опасную авантюру.

Так, госдолг Франции уже превысил 3,5 трлн евро, это более 117 % ВВП, при этом сама республика входит в число стран ЕС с самым высоким уровнем задолженности. Более того, никто всерьез не верит в то, что кредит когда-либо будет погашен за счет замороженных российских активов, а потому выплата Киеву на самом деле - грант, который в итоге ляжет на плечи французских налогоплательщиков.