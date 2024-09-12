Кремль отреагировал на слухи о намерении обсудить на саммите БРИКС "план победы над долларом"

Казань принимает масштабный и самый представительный в 2024 году международный форум - саммит БРИКС. Он продлится три дня и на него прибудут лидеры 22 государств, в том числе мероприятие посетят ближайшие соседи России, а также партнеры по Евразийскому экономическому союзу и СНГ.

C 1-го января Россия председательствует в БРИКС. В повестке ключевые вопросы мировой политики и экономики, а также дальнейшее расширение БРИКС, куда заинтересованы вступить еще 40 стран.

С начала этого года к полноправным членам организации добавились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Все форматы, в которых участвуют государства, не входящие в объединение, включены в общее определение "БРИКС плюс".

Кремль уже отреагировал на слухи о том, что на саммите БРИКС якобы планируют обсудить "план победы над долларом". Там заявили, что сотрудничество в рамках организации не направлено против доллара и других валют. Основная цель - обеспечить интересы стран-участниц.

На повестке система расчетов в рамках БРИКС, также поддержка Минском усилий Москвы по ее созданию, об этом заявил глава МИД Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Пора уже иметь пару-тройку механизмов взаимных расчетов, которые были бы неподконтрольные находящимся под влиянием коллективного Запада механизмам. Это все механизмы, чтобы сдержать развитие другого мира и обеспечить себе продолжение доминирования. Две-три свои системы взаимного расчета снизят аппетиты этих западников и позволят нам не опасаться за условия торговли между собой".

Напомним, в настоящее время в объединение входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия. Общий ВВП стран БРИКС составляет более 60 трлн долларов, а общая доля валового продукта уверенно превышает показатель "Большой семерки". А расширить объединение еще больше позволит создание категории "страна - партнер БРИКС".

Лидеры Китая, Индии и ЮАР уже прилетели в Россию на саммит. Бразилия не представлена президентом из-за его тяжелой травмы, зато на месте лидеры Эмиратов и Египта.