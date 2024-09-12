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Кремль отреагировал на слухи о намерении обсудить на саммите БРИКС "план победы над долларом"
Казань принимает масштабный и самый представительный в 2024 году международный форум - саммит БРИКС. Он продлится три дня и на него прибудут лидеры 22 государств, в том числе мероприятие посетят ближайшие соседи России, а также партнеры по Евразийскому экономическому союзу и СНГ.
C 1-го января Россия председательствует в БРИКС. В повестке ключевые вопросы мировой политики и экономики, а также дальнейшее расширение БРИКС, куда заинтересованы вступить еще 40 стран.
С начала этого года к полноправным членам организации добавились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Все форматы, в которых участвуют государства, не входящие в объединение, включены в общее определение "БРИКС плюс".
Кремль уже отреагировал на слухи о том, что на саммите БРИКС якобы планируют обсудить "план победы над долларом". Там заявили, что сотрудничество в рамках организации не направлено против доллара и других валют. Основная цель - обеспечить интересы стран-участниц.
На повестке система расчетов в рамках БРИКС, также поддержка Минском усилий Москвы по ее созданию, об этом заявил глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Пора уже иметь пару-тройку механизмов взаимных расчетов, которые были бы неподконтрольные находящимся под влиянием коллективного Запада механизмам. Это все механизмы, чтобы сдержать развитие другого мира и обеспечить себе продолжение доминирования. Две-три свои системы взаимного расчета снизят аппетиты этих западников и позволят нам не опасаться за условия торговли между собой".
Напомним, в настоящее время в объединение входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия. Общий ВВП стран БРИКС составляет более 60 трлн долларов, а общая доля валового продукта уверенно превышает показатель "Большой семерки". А расширить объединение еще больше позволит создание категории "страна - партнер БРИКС".
Лидеры Китая, Индии и ЮАР уже прилетели в Россию на саммит. Бразилия не представлена президентом из-за его тяжелой травмы, зато на месте лидеры Эмиратов и Египта.
К слову, всех, кто приезжает в Казань на саммит, в аэропорту встречают русским караваем и татарским чак-чаком. Президенту ЮАР, впервые увидевшему российское блюдо, глава Татарстана даже провел небольшой мастер-класс, как с ними обращаться. Председатель Китая Си Цзиньпин с удовольствием попробовал и каравай, и чак-чак. Премьеру Эфиопии, судя по улыбке, угощение тоже пришлось по вкусу. А вот премьер Индии поблагодарил, но пробовать не стал.
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