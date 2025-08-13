3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Крушение поезда с опасным грузом произошло в США
Автор:Редакция news.by
В Техасе поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел на железнодорожном мосту. Опрокинулось 35 вагонов.
Как сообщают СМИ, среди них есть цистерны с токсичными материалами. Об их утечке не сообщается. На месте ЧП работают аварийные бригады.
Вследствие крушения поезда произошло возгорание растительности. Пожарные ликвидируют огонь.
Власти Техаса заявили, что ситуация находится под контролем, однако требует повышенного внимания.