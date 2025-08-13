Крушение поезда с опасным грузом произошло в США

В Техасе поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел на железнодорожном мосту. Опрокинулось 35 вагонов.

Как сообщают СМИ, среди них есть цистерны с токсичными материалами. Об их утечке не сообщается. На месте ЧП работают аварийные бригады.