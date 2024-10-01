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КСИР Ирана заявил, что 90 % выпущенных ракет успешно поразили цели в Израиле

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Фото IRNA

По меньшей мере 90 % ракет, выпущенных из Ирана по Израилю, достигли своих целей. Об этом заявили представители Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), пишет ТАСС.

"Несмотря на то что израильская территория была защищена самыми современными и мощными системами противовоздушной обороны, 90 % снарядов успешно поразили цели, а сионистский режим (Израиля. - Прим. ред.) напуган мощью разведывательного и оперативного потенциала исламской республики", - приводит заявление КСИР агентство ISNA.

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