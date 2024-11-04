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Кто привел Эстонию в авангард санкционной политики и как правительство Каллас попросили на выход

Эстонская экономика стремительно падает вниз. Антирейтинги власти, рекордные траты на Украину, социальные программы под нож и налоговые поборы с граждан - все ради амбиций ястребов.

Кто привел Таллин в авангард санкционной политики и как правительство Каи Каллас попросили на выход. "Понятная политика" продолжает цикл программ "Время выгнало их". Смотрите на "Беларусь 1" 11 ноября после "Панорамы".

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