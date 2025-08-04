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Латвия готовится объявить режим ЧП в сельском хозяйстве
Автор:Редакция news.by
Латвия может остаться без урожая. Из-за непогоды в стране серьезно пострадали посевы злаковых.
Президент потребовал от правительства в экстренном порядке объявить чрезвычайное положение сроком на три месяца в сельском хозяйстве. Это позволит оказывать фермерам бюджетную помощь в период уборки урожая.
Фермеры просили о помощи еще в начале лета, но власти Латвии не обратили на это внимание. Тогда официальная Рига пыталась получить финансы на поддержку аграриев от ЕС, но не преуспела. Теперь искать деньги придется в собственном бюджете.