Латвия готовится объявить режим ЧП в сельском хозяйстве

Президент потребовал от правительства в экстренном порядке объявить чрезвычайное положение сроком на три месяца в сельском хозяйстве. Это позволит оказывать фермерам бюджетную помощь в период уборки урожая.

Фермеры просили о помощи еще в начале лета, но власти Латвии не обратили на это внимание. Тогда официальная Рига пыталась получить финансы на поддержку аграриев от ЕС, но не преуспела. Теперь искать деньги придется в собственном бюджете.