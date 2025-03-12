Латвия хочет запретить своим гражданам учиться в Беларуси и России

В Латвии предлагают запретить жителям учиться в России и Беларуси. Именно таким пунктом Минобр предлагает дополнить закон об образовании.

Норма была предложена в качестве альтернативы поправкам депутатов Нацблока, которые предусматривают непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после начала СВО.

В Минобразования отметили, такой запрет якобы поможет "снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях российского влияния и уменьшить риски для национальной безопасности". При этом предложенная поправка будет распространяться на все уровни образования - общее, высшее и профессиональное - и не будет иметь обратной силы.