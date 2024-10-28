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Латвия показала России и Беларуси "зубы дракона" в действии

Латвийская армия протестировала ежи и "зубы дракона", которые должны стоять на границе с Россией и Беларусью.

Как сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии, подобные испытания необходимы для проверки качества и выявления пробелов для будущих закупок.

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Так, сначала военные пытались с расстояния прострелить бетонные блоки оружием разного калибра. После пустили на ежи и "зубы дракона" советский танк Т-55. Проехать он не смог.

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Без иронии здесь не обойтись. Радость от застрявшего танка вряд ли продлится долго - "Калибрам" все равно, над чем пролетать.

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