Латвия возглавила статистику по самой высокой смертности в ЕС от предотвратимых заболеваний
Автор:Редакция news.by
Прибалтика вновь возглавляет очередной европейский антирейтинг. Eurostat публикует статистику по людям, ушедшим из жизни от заболеваний или состояний, которые можно было вылечить или избежать.
Первое место в печальном списке у Латвии - почти 499 предотвратимых смертей на 100 тыс. жителей. Литва занимает 4-е место, а Эстония - 7-е. Эта ситуация целиком и полностью отражает уровень низкого финансирования здравоохранения во всех странах Балтии.
К слову, самые низкие показатели смертности от предотвратимых причин фиксируют на Кипре, в Люксембурге и Италии.
