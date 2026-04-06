Латвия возглавила статистику по самой высокой смертности в ЕС от предотвратимых заболеваний

Прибалтика вновь возглавляет очередной европейский антирейтинг. Eurostat публикует статистику по людям, ушедшим из жизни от заболеваний или состояний, которые можно было вылечить или избежать.

Первое место в печальном списке у Латвии - почти 499 предотвратимых смертей на 100 тыс. жителей. Литва занимает 4-е место, а Эстония - 7-е. Эта ситуация целиком и полностью отражает уровень низкого финансирования здравоохранения во всех странах Балтии.

К слову, самые низкие показатели смертности от предотвратимых причин фиксируют на Кипре, в Люксембурге и Италии.