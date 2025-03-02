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Новая американская администрация выбрала мирный диалог с Москвой, а вот Старый Свет продолжает поддерживать киевский режим. И как заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, именно Европа сейчас активно пытается продолжать конфликт. А еще там хотят отправить свои армии в Украину в виде миротворцев.

Сергей Лавров:

"Кто сейчас требует продолжения банкета в виде войны? Европа. Датская премьерша сказала, что для Украины сейчас мир хуже войны. Макрон и Стармер носятся с какими-то миротворцами: "Мы готовим столько-то тысяч, будем обеспечивать прикрытие миротворцев с воздуха". Это наглость, поскольку нас никто не спрашивал".

Как отметил министр, Трамп сказал, что для направления миротворцев нужно согласие сторон. "А эти ребята со своим планом миротворцев науськивают киевский режим на войну против нас", - подчеркнул Сергей Лавров.