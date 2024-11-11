Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИД Петер Сийярто обсудили по телефону прекращение огня в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса. "С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей", - сообщили в МИД РФ.

"В развитие состоявшегося ранее телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам обсуждения венгерским лидером ситуации вокруг Украины с избранным президентом США Дональдом Трампом Петер Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима. В этот же день заявление на эту тему сделал Виктор Орбан", - указали в ведомстве.

Сергей Лавров со своей стороны отметил, что это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств, включая Венгрию и Турцию, носящие гуманитарный характер, а также нацеленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам.