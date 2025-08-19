Лавров: Конфликт в Украине надо урегулировать так, чтобы кризис никогда больше не повторился

"Москва готова к любому формату переговоров и не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних встреч", - заявил министр иностранных дел России. Сергей Лавров подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне с участием первых лиц "нужно готовить предельно тщательно".



При этом, по его словам, без уважения безопасности России и в полной мере прав русских в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может". Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения сделки. И если Зеленский печется о Конституции Украины, то нужно начать с первых статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Не будем забывать, что Зеленский в Вашингтоне заявлял: "Я бы и рад договариваться, но обсуждать какие-либо территории не буду, потому что мне это запрещает Конституция". Это на самом деле интересный момент. Как ни парадоксально, но в Конституции Украины до сих пор сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского языка (это отдельно прописано) и других национальных меньшинств, несмотря на все законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизни. Если уж он так заботится о соблюдении Конституции, я бы начал именно с ее первых статей, где это обязательство четко закреплено".