Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США. О чем договорились участники?

15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио. Звонок был совершен по инициативе американской стороны.

Участники договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США. Также стороны подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности.