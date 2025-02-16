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Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США. О чем договорились участники?

15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио. Звонок был совершен по инициативе американской стороны.

Участники договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов России и США. Также стороны подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности.

МИД России отмечает обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию конфликта вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке, а также других региональных направлениях.

Лавров