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Лавров: Россия не прекратит разоблачать двойные стандарты ЮНЕСКО

Запад постарался подмять под себя ЮНЕСКО, руководство организации начало открыто подыгрывать преступникам из Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Сергей Лавров:

"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит. Я бы сказал, что это позорное молчание в отношении массового системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия в Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности".

Лавров добавил, что организация, уполномоченная заниматься равными возможностями в сфере образования, никак не отреагировала ни на один шаг, который был направлен на истребление образования на русском языке. И заверил, что Россия не прекратит разоблачать двойные стандарты ЮНЕСКО и продолжит настаивать на соблюдении ее принципов.

ЮНЕСКОРоссияСергей Лавров