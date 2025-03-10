Лавров: Слова, что РФ слышала от представителей администрации Трампа, обнадеживают

Фото: МИД РФ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f79ad0c-b396-499c-90c0-eda2e5ef9dd8/conversions/40991f79-8657-4d80-a0b2-c14ff5ac284a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f79ad0c-b396-499c-90c0-eda2e5ef9dd8/conversions/40991f79-8657-4d80-a0b2-c14ff5ac284a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f79ad0c-b396-499c-90c0-eda2e5ef9dd8/conversions/40991f79-8657-4d80-a0b2-c14ff5ac284a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f79ad0c-b396-499c-90c0-eda2e5ef9dd8/conversions/40991f79-8657-4d80-a0b2-c14ff5ac284a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД РФ

В Москве считают, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта, но то, что РФ до сих слышала от представителей администрации президента США Дональда Трампа, в целом обнадеживает. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

"Не хотелось бы забегать слишком далеко вперед. Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы всегда готовы к переговорам. Но при этом наши национальные интересы должны быть гарантированно обеспечены", - сказал Лавров в интервью журналу "Новые регионы России".

"Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор слышали от представителей администрации Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины. Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств - крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", - добавил министр.

По его словам, все это - "шаги в правильном направлении".