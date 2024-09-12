3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
США готовят Европу к тому, чтобы та ввязалась в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном симпозиуме "Создавая будущее".
Ну и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, США готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Министр добавил, что Москва не отказывалась от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. По его словам, Россия сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих общений и обязательств, от всех договоренностей".
"Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", - подчеркнул Лавров.
Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве. Он пройдет с 4 по 6 ноября. В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов