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Лавров указал на глубочайший кризис и разрушение в НАТО и ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на кризис и разрушение в НАТО и ОБСЕ, которые должны были бы заниматься безопасностью в Евразии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Эти структуры уже не могут претендовать даже на то, чтобы хоть частично заполнить какой-то вакуум общеконтинентального форума. Потому что ОБСЕ разрушена почти до основания. Консенсус растоптан. НАТО - в глубочайшем кризисе", - отметил он, выступая на "Форуме будущего - 2050".
Глава российского МИД воздержался от прямого комментария, однако обратил внимание на изменения в НАТО во время правления Дональда Трампа в США. Он указал на рост оборонных затрат стран-участниц до целевого показателя в 5 % от ВВП, а также на усиление акцента на Азиатско-Тихоокеанский регион в деятельности альянса.
По его мнению, в нынешних обстоятельствах "просится какой-то общеконтинентальный" союз для Евразии. Министр заметил, что такие объединения есть на всех других континентах, "а в Евразии - нет, хотя это самый большой, самый богатый, наверное, самый перспективный на обозримую историческую перспективу континент". "И когда мы говорим о безопасности в Евразии, до недавнего времени на ум сразу приходили структуры такие, как Организация по безопасности сотрудничества в Европе, НАТО, Европейский союз. Они играли, пытались играть роль честного брокера в подтягивании к своим механизмам соседей из азиатской части Европейского континента", - подчеркнул Лавров. Однако затем, по его словам, они "впали в евроатлантизм", занимают враждебную позицию по отношению к России.