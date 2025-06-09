Лавров указал на глубочайший кризис и разрушение в НАТО и ОБСЕ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на кризис и разрушение в НАТО и ОБСЕ, которые должны были бы заниматься безопасностью в Евразии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Эти структуры уже не могут претендовать даже на то, чтобы хоть частично заполнить какой-то вакуум общеконтинентального форума. Потому что ОБСЕ разрушена почти до основания. Консенсус растоптан. НАТО - в глубочайшем кризисе", - отметил он, выступая на "Форуме будущего - 2050".

Глава российского МИД воздержался от прямого комментария, однако обратил внимание на изменения в НАТО во время правления Дональда Трампа в США. Он указал на рост оборонных затрат стран-участниц до целевого показателя в 5 % от ВВП, а также на усиление акцента на Азиатско-Тихоокеанский регион в деятельности альянса.