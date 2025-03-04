"Украинский режим включил "членство в НАТО" в конституцию, сохранив при этом гарантии национальных меньшинств. Они заявили, что НАТО и ЕС - это не Украина. Когда они только начали говорить об этом, Европейский союз еще сохранял некоторое подобие экономического объединения, но сейчас он полностью утратил эту характеристику. "Фюрер Урсула" [фон дер Ляйен] мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и на помощь Украине. Все это обсуждается в настоящее время. ЕС потерял свою независимость, свое экономическое значение".