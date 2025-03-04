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Лавров: Украинский конфликт не должен был никогда начинаться

Трамп не хочет предоставлять гарантии безопасности Украине, возглавляемой Зеленским. Об этом в интервью американским журналистам, среди которых известный нам Науфал, заявил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что украинский конфликт не должен был никогда начинаться. Главная его причина - расширение НАТО и стремление Киева вступить в альянс. Это нарушение Конституции страны, декларации о государственном суверенитете Украины.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Украинский режим включил "членство в НАТО" в конституцию, сохранив при этом гарантии национальных меньшинств. Они заявили, что НАТО и ЕС - это не Украина. Когда они только начали говорить об этом, Европейский союз еще сохранял некоторое подобие экономического объединения, но сейчас он полностью утратил эту характеристику. "Фюрер Урсула" [фон дер Ляйен] мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах. Многие думают, что это уловка, чтобы отвлечь внимание населения от десятков и сотен миллиардов евро, без надлежащего аудита потраченных в период борьбы с пандемией COVID-19 и на помощь Украине. Все это обсуждается в настоящее время. ЕС потерял свою независимость, свое экономическое значение".

Сергей Лавров также отметил, что в ЕС разрешать украинский конфликт не желают. Политик привел слова премьера Дании, которая прямо заявила, что для Киева мир хуже войны. В связи с чем Украину необходимо и дальше накачивать оружием.

Фото ТАСС

Сергей Лавров