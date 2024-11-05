"Мы не понимаем те цели, которые преследует Запад, повторяя из года в год агрессивную риторику в адрес России, обвиняя нас во всех проблемах, которые существуют в Европе и игнорируя факты, которые говорят как раз о том, что именно Запад нарушает все договоренности, которые были достигнуты после окончания холодной войны, да еще и с создания ОБСЕ. О тех принципах, о которых я сказал, Запад не хочет вспоминать. И по сути дела использует ОБСЕ, включая и институт председателя, включая ее секретариат, для того, чтобы продвигать свою узкокорыстную повестку дня и наказывать, как он считает, неугодные страны".