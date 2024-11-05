3.34 RUB
3.49 USD
3.67 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лавров: Запад обвиняет Россию во всех проблемах, которые существуют в Европе
В условиях высокой турбулентности геополитической обстановки проходит 31-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте.
На дипломатическом слете собрались представители 57 государств - участников организации.
Без провокаций не обходится. Украина, Латвия и Эстония открыто продемонстрировали свою неспособность к конструктивному диалогу - их представители демонстративно покинули заседание перед выступлением главы российского МИД.
На нем Сергей Лавров подчеркнул, что Запад агрессивно продвигает украинскую тему во всех международных организациях, включая ОБСЕ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Мы не понимаем те цели, которые преследует Запад, повторяя из года в год агрессивную риторику в адрес России, обвиняя нас во всех проблемах, которые существуют в Европе и игнорируя факты, которые говорят как раз о том, что именно Запад нарушает все договоренности, которые были достигнуты после окончания холодной войны, да еще и с создания ОБСЕ. О тех принципах, о которых я сказал, Запад не хочет вспоминать. И по сути дела использует ОБСЕ, включая и институт председателя, включая ее секретариат, для того, чтобы продвигать свою узкокорыстную повестку дня и наказывать, как он считает, неугодные страны".
Глава МИД России заявил об опасности перехода сегодняшней холодной войны в мире в горячую фазу.
Слово будет предоставлено и белорусской делегации. Ее на мероприятии возглавляет заместитель министра иностранных дел нашей страны Юрий Амбразевич.
Президент
Все
Какие вопросы Лукашенко обсудил накануне Высшего госсовета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон об изменениях госрегистрации недвижимости
Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
В Академию национальной безопасности можно будет поступить на гражданские специальности
Политика
Все
Общество
Все
Чесалки, вентиляторы - для больших надоев в Борисовском районе создают комфортные условия для коров
Система распознает корову и определяет время доения - как технологии помогают получать молоко экстра
Герои Беларуси и открытие станции метро - что нового появилось в 2001-м в жизни белорусов
Главная фишка - это натуральность, а QR-код расскажет все о товаре - от коровы до готовой продукции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Три человека погибли в Перу после внезапного камнепада
Мужчина отдал свой Nissan сыну знакомого для ремонта, а тот перестал выходить на связь
Бесправник на BMW наехал на пенсионерку, два пьяных водителя задержаны в Минске - обзор ДТП
В агрогородке загорелся магазин, мужчина попал в огненную ловушку - обзор ЧП