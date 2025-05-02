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Le Monde сообщила о попытках Макрона повлиять на выбор нового Папы Римского
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается повлиять на выбор нового Папы Римского. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Le Monde.
Как указывает издание, поводом для подобных подозрений стали встречи французского лидера с представителями католической ассоциации Sant'Egidio, которые продвигают на пост понтифика кардинала Маттео Марию Дзуппи.
Отмечается, что действия Макрона вызывают опасения у итальянских властей, которые видят в этом попытку вмешаться во внутренние дела католической церкви и оказать влияние на выбор нового понтифика.
В свою очередь Sant’Egidio опровергло обвинения, заявив, что Макрон "лишь проявляет интерес к процессу выборов нового Папы" и не намерен вмешиваться в него.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск был похоронен 26 апреля в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре) на Эсквилинском холме в Риме.