Лидер Мьянмы дал интервью "Первому информационному"

26 ноября в 10:10 на пятой кнопке состоится премьера интервью с первым лицом Мьянмы. Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента, расскажет, как страна готовится к выборам, до которых осталось чуть больше месяца, почему решили бумажные бюллетени заменить на электронную систему (это мьянманская разработка).

Почему лидер страны уверен, что не расстояние объединяет страны и за что поблагодарит лично Александра Лукашенко?