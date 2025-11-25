Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Лидер Мьянмы дал интервью "Первому информационному"

26 ноября в 10:10 на пятой кнопке состоится премьера интервью с первым лицом Мьянмы. Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента, расскажет, как страна готовится к выборам, до которых осталось чуть больше месяца, почему решили бумажные бюллетени заменить на электронную систему (это мьянманская разработка).

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Мьянмы

Почему лидер страны уверен, что не расстояние объединяет страны и за что поблагодарит лично Александра Лукашенко?

Интервью с Мин Аун Хлайном смотрите в эфире "Первого информационного" 26 ноября в 10:10, 20:05 и 23:20, а также на "Беларусь 1", сразу после "Панорамы".

Разделы:

В мире

Теги:

интервьюМьянма