Лидер Мьянмы дал интервью "Первому информационному"
Автор:Редакция news.by
26 ноября в 10:10 на пятой кнопке состоится премьера интервью с первым лицом Мьянмы. Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента, расскажет, как страна готовится к выборам, до которых осталось чуть больше месяца, почему решили бумажные бюллетени заменить на электронную систему (это мьянманская разработка).
Почему лидер страны уверен, что не расстояние объединяет страны и за что поблагодарит лично Александра Лукашенко?
Интервью с Мин Аун Хлайном смотрите в эфире "Первого информационного" 26 ноября в 10:10, 20:05 и 23:20, а также на "Беларусь 1", сразу после "Панорамы".