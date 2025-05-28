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Лидеры России, Украины и США могут встретиться в Женеве
Встреча Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может пройти в Женеве. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спецпредставителя президента США Кита Келлога. При этом политик в интервью Fox News заявил, что у Соединенных Штатов есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России.
Кит Келлог:
"У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана".
Это уже второй план, который был разработан США. Однако оба были отвергнуты вначале Киевом, затем Москвой. Сейчас Украина и Россия разрабатывают свои версии меморандума об условиях завершения войны. Келлог отметил, что Киев свой вариант уже прислал.