Линдси Грэм потребовал выборов президента Украины

Даже самые пламенные сторонники Украины отшатнулись от Зеленского в ужасе: сенатор Линдси Грэм, который неоднократно посещал Киев и всякий раз выступал с самыми радикальными заявлениями, требует теперь проведения в Украине президентских выборов.

Линдси Грэм, сенатор (США): "Большинство американцев после сегодняшнего не хотят иметь бизнеса с Зеленским, в том числе и я. Зеленскому нужно либо сложить полномочия и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение".