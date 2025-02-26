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Линдси Грэм потребовал выборов президента Украины
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2.12025-03-01T10:13:46.000000Z00
Даже самые пламенные сторонники Украины отшатнулись от Зеленского в ужасе: сенатор Линдси Грэм, который неоднократно посещал Киев и всякий раз выступал с самыми радикальными заявлениями, требует теперь проведения в Украине президентских выборов.
Линдси Грэм, сенатор (США): "Большинство американцев после сегодняшнего не хотят иметь бизнеса с Зеленским, в том числе и я. Зеленскому нужно либо сложить полномочия и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение".