Литовские перевозчики начали получать счета за хранение грузовиков на белорусских спецстоянках

Литовские грузоперевозчики начали получать счета за хранение грузовиков и прицепов на белорусских спецстоянках. Владельцы должны оплатить 120 евро за каждый день простоя. Так, одной из компаний выставлен счет почти на 14 тысяч евро за 8 грузовиков.

Отметим, литовские перевозчики остались с проблемой один на один - власти Литвы молчат, не помогла даже масштабная акция протеста. Компенсацию своим людям выплачивать официальный Вильнюс отказывается. Напомним, именно Вильнюс в одностороннем порядке закрывал белорусско-литовскую границу и до сих пор не направил запрос на организацию встречи с белорусской стороной.