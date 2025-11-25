Литовские полицейские и пожарные вышли на протесты, требуя повышения зарплат

Литовская полиция, пограничники и пожарные всего несколько сотен человек вышли на протест с требованием повышения зарплат у здания Сейма, начавшего рассматривать проект госбюджета на 2026 год.

Акция прошла под лозунгом "Бумажный бюджет - бумажная безопасность". Многие участники принесли с собой вырезанные из картона фигуры полицейских и пожарных, символизирующие коллег, которые покинули систему из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда.

По заявлению организаторов, правительство откладывает в долгий ящик выполнение своих обещаний по повышению зарплат на 7 %, что делает их профессии все более непривлекательными.