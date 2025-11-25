3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Литовские полицейские и пожарные вышли на протесты, требуя повышения зарплат
Литовская полиция, пограничники и пожарные всего несколько сотен человек вышли на протест с требованием повышения зарплат у здания Сейма, начавшего рассматривать проект госбюджета на 2026 год.
Акция прошла под лозунгом "Бумажный бюджет - бумажная безопасность". Многие участники принесли с собой вырезанные из картона фигуры полицейских и пожарных, символизирующие коллег, которые покинули систему из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда.
По заявлению организаторов, правительство откладывает в долгий ящик выполнение своих обещаний по повышению зарплат на 7 %, что делает их профессии все более непривлекательными.
В Литве из-за низких зарплат уже наблюдается острый дефицит кадров в сфере общественной безопасности. Результатом политики властей стала нехватка более 2,5 тыс. сотрудников служб внутренней безопасности, полиции и пожарных.