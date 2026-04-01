Литовским перевозчикам грозят серьезными последствиями - вплоть до тюрьмы

Как сообщают СМИ Литвы, Департамент финансовых расследований этой страны предупредил, что любые платежи в адрес "Белтаможсервиса" являются нарушением санкций Евросоюза, то есть это может иметь для перевозчиков Литвы серьезные последствия.

На сегодня из Беларуси в эту страну выехало около 700 грузовиков. Большинство из них простояли в республике почти 4 месяца. Услуги, связанные с охраной и размещением техники, оплачены.

Свое предупреждение литовский департамент сделал в момент, когда на родину вернулась большая часть машин.