Литовским перевозчикам грозят серьезными последствиями - вплоть до тюрьмы
Автор:Редакция news.by
Как сообщают СМИ Литвы, Департамент финансовых расследований этой страны предупредил, что любые платежи в адрес "Белтаможсервиса" являются нарушением санкций Евросоюза, то есть это может иметь для перевозчиков Литвы серьезные последствия.
На сегодня из Беларуси в эту страну выехало около 700 грузовиков. Большинство из них простояли в республике почти 4 месяца. Услуги, связанные с охраной и размещением техники, оплачены.
Свое предупреждение литовский департамент сделал в момент, когда на родину вернулась большая часть машин.
Стоит подчеркнуть, что в Литве нарушение санкций ЕС - это основание для уголовных дел, конфискаций и посадок. Получается, литовские перевозчики могут не просто лишиться на родине имущества, но и отправиться в тюрьму.