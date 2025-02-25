3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Литовцев предупредили о дальнейшем росте цен на продукты
В Литве торговые сети уведомили жителей о дальнейшем росте цен на продукты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.
Так, торговая сеть Maxima недавно заявила, что в январе 49 поставщиков проинформировали о повышении цен. В числе причин назывались колебание цен на сырье и ситуация с птичьим гриппом в Литве. По мнению экономистов, удивляться нечему, поскольку с нового года подняли акциз на топливо, а также подорожали энергоресурсы.
Глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис подтвердил, что сообщений о подорожании поступает немало.
"Сообщения есть. Все зависит от того, о какой группе товаров идет речь. Есть группы, в которых подорожание будет больше", - сказал он, отметив, что это будут молочные продукты, хлебобулочные изделия, рыба и кофе.
По данным Maxima, говядина и птица подорожают на 9 %, индюшатина - на 6 %, а молочные продукты - на 5-12 %, шоколад - на 17 %, кофе - на 22 %. Поставщики рыбы также сообщают о росте цен на рыбу и изделия из нее как минимум на 15 %.