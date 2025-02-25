Литовцев предупредили о дальнейшем росте цен на продукты

В Литве торговые сети уведомили жителей о дальнейшем росте цен на продукты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Так, торговая сеть Maxima недавно заявила, что в январе 49 поставщиков проинформировали о повышении цен. В числе причин назывались колебание цен на сырье и ситуация с птичьим гриппом в Литве. По мнению экономистов, удивляться нечему, поскольку с нового года подняли акциз на топливо, а также подорожали энергоресурсы.

Глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис подтвердил, что сообщений о подорожании поступает немало.

"Сообщения есть. Все зависит от того, о какой группе товаров идет речь. Есть группы, в которых подорожание будет больше", - сказал он, отметив, что это будут молочные продукты, хлебобулочные изделия, рыба и кофе.