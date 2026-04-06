Литва готовится тратить на ПВО до 1 млрд евро в год
Автор:Редакция news.by
Немного вырисовывается литовская оборонная стратегия и объемы трат на ее реализацию. Военный министр заявил, что четверть расходов пойдет на укрепление противовоздушной обороны.
Из открытых данных можно сделать вывод, что на системы ПВО Литва намерена тратить по миллиарду евро в год, при этом совокупные военные траты будут близки к ежегодным 5 миллиардам.
У самой Литвы таких денег на оружие нет. Поэтому финансировать будут европейцы и вообще все, у кого литовцам удастся взять кредит. В частности, от ЕС Вильнюс намерен получить 6,5 млрд на закупки оружия по программе SAFE.