Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции

Западные соседи Беларуси - Литва, Латвия и Эстония - официально уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Согласно процедурам, решение вступит в силу через 6 месяцев после подачи документов.

На деле это означает, что уже через полгода страны Балтии смогут производить противопехотные мины и применять их. А такие взрывные устройства приводят к большим жертвам среди мирного населения и представляют опасность еще долгие годы после завершения военных действий. Ранее стало известно, что парламенты Польши и Финляндии поддержали идею денонсации Оттавской конвенции.