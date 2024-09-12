ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва направила к российской границе очередную партию "зубов дракона"

Вильнюс направил к российской границе очередную партию "зубов дракона".

Противотанковые заграждения размещены на мосту через реку Неман, который ведет в Калининградскую область.

Также в планах Литвы одну часть приграничных переправ укрепить железными балками, другую - подготовить к подрыву. Об этом сообщает министр обороны этой страны.

Литваграница

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все