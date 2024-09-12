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Литва направила к российской границе очередную партию "зубов дракона"
Вильнюс направил к российской границе очередную партию "зубов дракона".
Противотанковые заграждения размещены на мосту через реку Неман, который ведет в Калининградскую область.
Также в планах Литвы одну часть приграничных переправ укрепить железными балками, другую - подготовить к подрыву. Об этом сообщает министр обороны этой страны.
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