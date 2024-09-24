Литва заблокировала YouTube-каналы белорусских госСМИ

Блокировка Литвой YouTube-каналов белорусских государственных СМИ - это недружественный шаг, направленный на ограничение доступа литовцев к альтернативной и достоверной информации, заявляют в Министерстве информации Беларуси.

Решение Вильнюса, скорее, связано не с национальными интересами, а с исполнением воли Брюсселя. Удаленные аккаунты YouTube имели прямое отношение к Белтелерадиокомпании, попавшей в санкционный список ЕС. Обращение с требованием заблокировать эти каналы Комиссия по радио и телевидению Литвы 17 июля направила компании Google и подконтрольной ей платформе YouTube. Всего удалено 18 аккаунтов YouTube, в том числе "Беларусь 1", "Беларусь 2", программ "Фактор.by", ZonaX, нескольких радиостанций.