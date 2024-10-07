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Литву призвали восстановить отношения с Беларусью
Литве необходимо наладить добрососедские отношения с Беларусью для сохранения мира. Об этом заявил депутат Европарламента Вальдемар Томашевский.
Он подчеркнул, что Президент Александр Лукашенко - единственный человек, с которым возможно наладить диалог о взаимоотношениях между странами, и призвал литовские власти быть реалистами в сложившейся ситуации.
Ежегодные прямые потери литовской экономики от разрыва связей с Минском оцениваются в миллиард долларов. Об этом еще в конце сентября заявил министр иностранных дел Беларуси.
По словам Максима Рыженкова, в балтийской республике сокращается экспорт, ухудшается экономическое положение предприятий, которые работали в кооперации с белорусскими партнерами в различных отраслях, туризм также несет потери.
А введенные Литвой ограничения на границе, в том числе на провоз продуктов питания и медикаментов, находятся "за гранью гуманности и уважения к элементарным правам человека", - подчеркнул глава МИД нашей страны.
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