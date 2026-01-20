3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
МАГАТЭ зафиксировало отключение линии электропередачи на ЧАЭС
Автор:Редакция news.by
МАГАТЭ фиксирует отключение линии электропередачи на Чернобыльской АЭС. Одна из линий вышла из строя после повреждения критически важной для энергоснабжения объекта подстанции. Произошло ЧП в результате военной активности.
Как отметили в МАГАТЭ, это вновь подчеркивает важность надежной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности.
Тем временем Киев столкнулся с масштабными перебоями в работе коммунальных систем. В городе наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переведены на автономный режим работы.