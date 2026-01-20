Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МАГАТЭ зафиксировало отключение линии электропередачи на ЧАЭС

МАГАТЭ фиксирует отключение линии электропередачи на Чернобыльской АЭС. Одна из линий вышла из строя после повреждения критически важной для энергоснабжения объекта подстанции. Произошло ЧП в результате военной активности.

Как отметили в МАГАТЭ, это вновь подчеркивает важность надежной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности.

Тем временем Киев столкнулся с масштабными перебоями в работе коммунальных систем. В городе наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переведены на автономный режим работы.

