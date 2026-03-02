3.75 BYN
Макрон объявил о наращивании ядерного арсенала Франции
Автор:Редакция news.by
Франция начинает опаснейшую гонку: Пятая республика планирует увеличить число собственных ядерных боеголовок, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
К новым доктринальным документам в области оружия массового поражения Парижа присоединятся Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Кроме того, Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет.
В 2025 году на фоне охлаждения отношения США к европейским союзникам Макрон предлагал Европе использовать французский арсенал ядерного сдерживания для защиты всего континента от угроз со стороны России.