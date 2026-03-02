Макрон объявил о наращивании ядерного арсенала Франции

Франция начинает опаснейшую гонку: Пятая республика планирует увеличить число собственных ядерных боеголовок, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

К новым доктринальным документам в области оружия массового поражения Парижа присоединятся Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Кроме того, Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет.