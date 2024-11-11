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Макрон утвердил новый кабмин, который назвали самым "правым" за всю историю

Во Франции утвержден состав нового правительства - в нем 35 имен. Ключевые посты сохранили члены предыдущего кабинета.

Макрон предпочел оставить глав МВД, МИД и Минобороны. Зато был назначен новый министр финансов. Именно ему вместе с министром, ответственным за госсчета, предстоит составить новый бюджет на 2025 год.

Напомним, рассмотрение соответствующего законопроекта в ноябре привело к вотуму недоверия и отставке прежнего правительства. Однако и новый кабмин уже вызывает вопросы. Его называют самым "правым" за всю историю.

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что назначенные министры, которые работали еще при Олланде, хороши лишь в подчинении Брюсселю. Новое правительство он назвал позором и призвал к вотуму недоверия в тот же день, когда возобновятся заседания Национального собрания.

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