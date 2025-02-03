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Макрон заявил, что Франция вдвое увеличит оборонный бюджет
Милитаристские амбиции Пятой республики - страны с самым большим дефицитом бюджета в Европе. Франция намерена вдвое увеличить свой оборонный бюджет. Об этом заявил президент страны.
Макрон подчеркнул, что это произойдет в рамках двух законов о военном программировании, и призвал партнеров сделать то же самое.
Помимо прочего, Макрон заявил, что если на Францию будут совершаться нападки в торговых вопросах со стороны США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать "соответствующим образом".
Фото ТАСС