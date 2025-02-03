Макрон заявил, что Франция вдвое увеличит оборонный бюджет

Милитаристские амбиции Пятой республики - страны с самым большим дефицитом бюджета в Европе. Франция намерена вдвое увеличить свой оборонный бюджет. Об этом заявил президент страны.

Макрон подчеркнул, что это произойдет в рамках двух законов о военном программировании, и призвал партнеров сделать то же самое.

Помимо прочего, Макрон заявил, что если на Францию будут совершаться нападки в торговых вопросах со стороны США, то Европа должна будет проявить уважение и отреагировать "соответствующим образом".