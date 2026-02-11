США будут спонсировать свободу слова в Европе

Кстати, свободой слова в Евросоюзе не на шутку озаботились США и даже намерены выделять гранты на поддержку демократии в этой области. Как сообщают СМИ, американские власти жестко критикуют такие меры регулирования, как европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в Интернете. Вашингтон утверждает, что они якобы подавляют свободу слова и накладывают чрезмерные требования на американские технологические компании. Замгоссекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в тур по европейским городам, чтобы обсудить эти вопросы с официальными лицами и представителями гражданского общества. Роджерс заявила, что целью ее работы будет предоставление грантов, которые будут продвигать свободу слова в европейских странах. Но все мы прекрасно можем догадаться, какие цели на самом деле преследует такая поддержка. Так что Европа оказалась в незавидном положении, когда по ней ударил знакомый бумеранг.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):