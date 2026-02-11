3.72 BYN
Манойло: Американцы собираются через систему грантов подкупать популярных европейских журналистов
США будут спонсировать свободу слова в Европе
Кстати, свободой слова в Евросоюзе не на шутку озаботились США и даже намерены выделять гранты на поддержку демократии в этой области. Как сообщают СМИ, американские власти жестко критикуют такие меры регулирования, как европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в Интернете. Вашингтон утверждает, что они якобы подавляют свободу слова и накладывают чрезмерные требования на американские технологические компании. Замгоссекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в тур по европейским городам, чтобы обсудить эти вопросы с официальными лицами и представителями гражданского общества. Роджерс заявила, что целью ее работы будет предоставление грантов, которые будут продвигать свободу слова в европейских странах. Но все мы прекрасно можем догадаться, какие цели на самом деле преследует такая поддержка. Так что Европа оказалась в незавидном положении, когда по ней ударил знакомый бумеранг.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"К свободе слова это не имеет никакого отношения, потому что речь идет о банальном подкупе. Американцы собираются через систему грантов подкупать тех журналистов, которые пользуются популярностью в европейских средствах массовой информации, делать их своими и через них уже продвигать свою повестку, свои нарративы, выплачивая им деньги то ли за развитие свободы слова, то ли наоборот за ее сокращение. Здесь ровным счетом не имеет значения та вывеска, под которой эти деньги будут европейским журналистам отчисляться. Важно, что если эти журналисты продадутся американцам, то затем они будут работать на американское правительство как минимум, как максимум - на американскую разведку".