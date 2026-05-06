Масштаб милитаризации у границ Беларуси и России достиг высокого уровня

Концентрация маневров у границ Беларуси и России. Масштабы милитаризации региона достигли высокого уровня.

В Эстонии продолжаются масштабные военные учения "Весенний шторм". В них принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, стран Прибалтики, Украины и других.

В то же время на востоке Литвы проходят полевые тактические учения НАТО. В них задействовано свыше 300 единиц военной техники, а также вертолеты ВВС Литвы.