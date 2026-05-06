3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Масштаб милитаризации у границ Беларуси и России достиг высокого уровня
Автор:Редакция news.by
Концентрация маневров у границ Беларуси и России. Масштабы милитаризации региона достигли высокого уровня.
В Эстонии продолжаются масштабные военные учения "Весенний шторм". В них принимают участие более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, стран Прибалтики, Украины и других.
В то же время на востоке Литвы проходят полевые тактические учения НАТО. В них задействовано свыше 300 единиц военной техники, а также вертолеты ВВС Литвы.
Градус напряжения повышает Финляндия. В стране идут артиллерийские учения с участием стрелков из США, Британии и еще семи стран Североатлантического альянса.