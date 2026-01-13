Масштабный протест: фермеры на тракторах захватили улицы Парижа

13 января Париж проснулся под звуки двигателей тракторов. С самого утра в центре города сотни сельскохозяйственных машин. К вечеру их будет еще больше - к французской столице направляются колонны из регионов.

Разгневанные фермеры требуют у правительства немедленных действий по защите продовольственного суверенитета. Дело в том, что всего через несколько дней Евросоюз намерен подписать торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР. Аграрии Франции и других стран Евросоюза опасаются, что рынок будет наводнен более дешевой сельхозпродукцией из Южной Америки, что поставит под удар местных производителей.