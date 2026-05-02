Масштабные учения НАТО стартовали в Прибалтике

В Прибалтике стартовали очередные военные учения стран НАТО. Об этом сообщили в Минобороны Латвии.

Маневры проходят в акватории Балтийского моря и продлятся до середины мая. Официально заявленная цель операции - очистка судоходных путей и рыболовных районов от взрывоопасных предметов. Однако эти учения служат и военным целям: силы альянса отработают тесное взаимодействие флота и штаба разных стран. Задействованы сотни военных, включая противоминную группу НАТО.