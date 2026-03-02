Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7eeb5769-489d-4c06-b45e-fe68e0cf376b/conversions/65f94d74-62a2-4e82-b7f4-152c08ceb33a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7eeb5769-489d-4c06-b45e-fe68e0cf376b/conversions/65f94d74-62a2-4e82-b7f4-152c08ceb33a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7eeb5769-489d-4c06-b45e-fe68e0cf376b/conversions/65f94d74-62a2-4e82-b7f4-152c08ceb33a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7eeb5769-489d-4c06-b45e-fe68e0cf376b/conversions/65f94d74-62a2-4e82-b7f4-152c08ceb33a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мексику в который раз захлестнула волна насилия. Улицы городов тонут в хаосе и беспределе картельных молодчиков, которые мстят за убийство их одиозного лидера.

Местные жители боятся даже выйти на улицу, потому что пули свистят повсюду. Банды нападают на участки полиции, магазины, банки, общественный транспорт, справиться с ними государство не может. Города буквально парализованы. Так кто на самом деле управляет страной ацтеков? И что бывает, если в стране долгие годы хозяйничает криминал?

Главного наркобарона страны не могли поймать 30 лет. За его голову США обещали 15 млн долларов, а мексиканские власти - до 300 млн песо. Но ликвидация одного из самых разыскиваемых преступников не остановила насилие, а лишь его разожгла.

Мексику называют страной с разделенным суверенитетом. Где у государства вроде есть формальный контроль, но реальная власть в руках картелей, местных элит и федерального центра. При этом граница между легитимностью и преступностью фактически стерта. Влияние преступных группировок в Мексике настолько велико, что местные журналисты даже прозвали их "картельной федерацией".

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa777e7b-1ee3-4e61-bcb8-d53020465ea1/conversions/747c44c0-b0b8-442d-bacc-eab1ed8efefe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa777e7b-1ee3-4e61-bcb8-d53020465ea1/conversions/747c44c0-b0b8-442d-bacc-eab1ed8efefe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa777e7b-1ee3-4e61-bcb8-d53020465ea1/conversions/747c44c0-b0b8-442d-bacc-eab1ed8efefe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa777e7b-1ee3-4e61-bcb8-d53020465ea1/conversions/747c44c0-b0b8-442d-bacc-eab1ed8efefe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мафиозный спрут уже давно взял Мексику в тугие объятия. Так, в 2023 году в криминальных структурах работали 175 тыс. человек. Картели стали пятым крупнейшим работодателем страны. Например, картель "Синалоа" даже создал фонд помощи семьям погибших членов организации. То есть, по сути, долгие годы ведется теневая социальная политика, которая повышает лояльность населения к криминальным структурам. Финансирование школ, дорог, праздников в бедных районах, что создает им образ "защитников" в глазах части местного населения.

А еще раздают еду и лекарства - то есть, по сути, подменяют собой государство. В руках картелей находятся огромные ресурсы - колоссальные доходы от торговли наркотиками, от похищений людей, от наглого вымогательства. Их оценивают в десятки миллиардов долларов. Черные деньги позволяют вербовать боевиков, закупать современное вооружение и подкупать чиновников.

Проблема настолько запущена, что картели давно стали параллельной властью в стране. Представьте, что многие регионы страны полностью контролируются преступными группировками, по сути, там созданы квазигосударства, то есть своя система управления со всеми атрибутами государственной власти. Особенно ярко это проявляется в удаленных районах, где государственные институты практически отсутствуют.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8604a-869b-4d6c-bc0f-213c5976d43c/conversions/f629b428-7ab4-4246-9bea-a6984bfc5a12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8604a-869b-4d6c-bc0f-213c5976d43c/conversions/f629b428-7ab4-4246-9bea-a6984bfc5a12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8604a-869b-4d6c-bc0f-213c5976d43c/conversions/f629b428-7ab4-4246-9bea-a6984bfc5a12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8604a-869b-4d6c-bc0f-213c5976d43c/conversions/f629b428-7ab4-4246-9bea-a6984bfc5a12-xl-___webp_1920.webp 1920w

Такие регионы называют "красными зонами". Федеральные власти там не могут обеспечить даже постоянное присутствие.

Заложниками криминальной оккупации стали штаты Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас и другие. Здесь живут по своим правилам, которые придуманы бандитскими группировками. А законы пишутся не в парламенте, а в подпольных штабах наркокартелей. Они устанавливают свои блокпосты, собирают дань с бизнеса, контролируют логистические маршруты и даже влияют на местные выборы.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec01895f-b4a8-47da-8da0-f7ae387d25c9/conversions/dd69a338-0d8a-48a4-a774-c2c5b89ba8ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec01895f-b4a8-47da-8da0-f7ae387d25c9/conversions/dd69a338-0d8a-48a4-a774-c2c5b89ba8ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec01895f-b4a8-47da-8da0-f7ae387d25c9/conversions/dd69a338-0d8a-48a4-a774-c2c5b89ba8ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec01895f-b4a8-47da-8da0-f7ae387d25c9/conversions/dd69a338-0d8a-48a4-a774-c2c5b89ba8ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Политик или чиновник в Мексике - одна из самых опасных профессий. Картели уже давно научились диктовать правила правящему классу. С несогласными тут долго не разговаривают.

Выборы 2024 года, на которых победила первая в истории страны женщина-президент, стали самыми кровавыми в истории. Были убиты более 200 кандидатов и потенциальных претендентов на выборные должности. Картели безжалостно и методично очищали политическое поле от нелояльных элементов, чтобы не потерять контроль над будущими администрациями.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddf98200-0e50-4468-bafc-753c3606a054/conversions/f7d141bd-f765-4425-acb3-0cdcadb56c75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddf98200-0e50-4468-bafc-753c3606a054/conversions/f7d141bd-f765-4425-acb3-0cdcadb56c75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddf98200-0e50-4468-bafc-753c3606a054/conversions/f7d141bd-f765-4425-acb3-0cdcadb56c75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddf98200-0e50-4468-bafc-753c3606a054/conversions/f7d141bd-f765-4425-acb3-0cdcadb56c75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но все, что может сделать правительство - это точечные рейды. Удерживать освобожденные территории надолго власти не в состоянии.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e9f867-1866-47f0-8ac2-e0c55eeddeee/conversions/a18137a3-f8c3-43e9-9ed9-719ff9774f5c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e9f867-1866-47f0-8ac2-e0c55eeddeee/conversions/a18137a3-f8c3-43e9-9ed9-719ff9774f5c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e9f867-1866-47f0-8ac2-e0c55eeddeee/conversions/a18137a3-f8c3-43e9-9ed9-719ff9774f5c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41e9f867-1866-47f0-8ac2-e0c55eeddeee/conversions/a18137a3-f8c3-43e9-9ed9-719ff9774f5c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Преступные синдикаты формируют теневую экономику Мексики. Основной источник дохода - конечно, наркотики. Эль Менчо называют человеком, который залил США фентанилом. Это сильнейший наркотик, который вызвал настоящую эпидемию в американских городах.

"Халиско" - синдикат, которым руководил главный наркобарон страны, последнее десятилетие занимался не только наркотрафиком, а животноводством, сельским хозяйством, строительством в центральных штатах Мексики, туристическими локациями и отелями. Везде были деньги и люди картеля. Еще один крупный синдикат Мексики - "Синалоа" - например, контролирует плантации авкоадо.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e2eba34-f23a-45e3-aeca-6f1414e6c0e5/conversions/7297779e-7675-4972-80be-f0630becbeee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e2eba34-f23a-45e3-aeca-6f1414e6c0e5/conversions/7297779e-7675-4972-80be-f0630becbeee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e2eba34-f23a-45e3-aeca-6f1414e6c0e5/conversions/7297779e-7675-4972-80be-f0630becbeee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e2eba34-f23a-45e3-aeca-6f1414e6c0e5/conversions/7297779e-7675-4972-80be-f0630becbeee-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Гольфо", "Хуарес" и "Тихуана" - еще одна порция мексиканских картелей, давно превратившихся в международные корпорации. Их сфера деятельности - логистика.

Мексика во власти карателей - как реальная власть в стране перешла в руки наркобаронов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a2d8f9c-f2c2-4a80-af5c-d74eae00f543/conversions/9747c08d-b6f0-4eb3-b789-247f5c851f96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a2d8f9c-f2c2-4a80-af5c-d74eae00f543/conversions/9747c08d-b6f0-4eb3-b789-247f5c851f96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a2d8f9c-f2c2-4a80-af5c-d74eae00f543/conversions/9747c08d-b6f0-4eb3-b789-247f5c851f96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a2d8f9c-f2c2-4a80-af5c-d74eae00f543/conversions/9747c08d-b6f0-4eb3-b789-247f5c851f96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для разрешения вопросов и получения ресурса, например, картель "Лос Сетас" даже вторгался в Гватемалу и Гондурас. Эти страны и по сей день являются крупным хабом для наркоторговцев. Там более 800 взлетно-посадочных полос для маленьких самолетов.

По данным Института экономики и мира, в 2024 году организованная преступность украла у каждого мексиканца 33 тыс. песо (1816 долларов). В целом из-за картелей экономика Мексики недополучила около 20 % ВВП. В отдельных штатах показатель взлетает до 35 %. Эти потери в шесть раз превышают бюджет здравоохранения и в пять раз - расходы на образование.